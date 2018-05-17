У МінТОТ пояснили заяву представника Держдепу про неможливість для України повернути Донбас
"Я не думаю, що це "заморозка конфлікту". Це просто розуміння того, що військовий шлях на сьогодні, умовно кажучи, неприйнятний, а далі вони не полізуть, бо є американці. Вони пропонують вирішити всі шляхом миротворчою місією", - вважає чиновник.
Гримчак наголосив, що Волкер веде безпосередні переговори з російською стороною, тому може оцінити ситуацію.
"Волкер говорить з Росією щодо введення миротворчих військ і міжнародної адміністрації. І тому, я так розумію, незважаючи на силу нашої армії, спостерігає і оцінює силу противника", - зазначив Гримчак, передає InfoResist.
Нагадаємо, що спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що окуповані Росією території вже не повернуться до складу України.
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