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У МінТОТ пояснили заяву представника Держдепу про неможливість для України повернути Донбас

Гримчак наголосив, що Волкер веде безпосередні переговори з російською стороною, тому може оцінити ситуацію
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак прокоментував заяву представника Держдепу Курта Волкера про те, що Україна не зможе повернути контроль над окупованими Росією територіями.
У МінТОТ пояснили заяву представника Держдепу про неможливість для України повернути Донбас Фото: delfi.lt

"Я не думаю, що це "заморозка конфлікту". Це просто розуміння того, що військовий шлях на сьогодні, умовно кажучи, неприйнятний, а далі вони не полізуть, бо є американці. Вони пропонують вирішити всі шляхом миротворчою місією", - вважає чиновник.

Гримчак наголосив, що Волкер веде безпосередні переговори з російською стороною, тому може оцінити ситуацію.

"Волкер говорить з Росією щодо введення миротворчих військ і міжнародної адміністрації. І тому, я так розумію, незважаючи на силу нашої армії, спостерігає і оцінює силу противника", - зазначив Гримчак, передає InfoResist.

Нагадаємо, що спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що окуповані Росією території вже не повернуться до складу України.

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17 05 2018 15:37
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