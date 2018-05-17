У МінТОТ пояснили заяву представника Держдепу про неможливість для України повернути Донбас

Гримчак наголосив, що Волкер веде безпосередні переговори з російською стороною, тому може оцінити ситуацію

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак прокоментував заяву представника Держдепу Курта Волкера про те, що Україна не зможе повернути контроль над окупованими Росією територіями.

"Я не думаю, що це "заморозка конфлікту". Це просто розуміння того, що військовий шлях на сьогодні, умовно кажучи, неприйнятний, а далі вони не полізуть, бо є американці. Вони пропонують вирішити всі шляхом миротворчою місією", - вважає чиновник.

Гримчак наголосив, що Волкер веде безпосередні переговори з російською стороною, тому може оцінити ситуацію.

"Волкер говорить з Росією щодо введення миротворчих військ і міжнародної адміністрації. І тому, я так розумію, незважаючи на силу нашої армії, спостерігає і оцінює силу противника", - зазначив Гримчак, передає InfoResist.

Нагадаємо, що спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що окуповані Росією території вже не повернуться до складу України.