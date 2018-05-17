Волкер: Українці вже не зможуть повернути захоплену Росією територію
Волкер підкреслив, що утримати Росію від нового наступу може американська летальна зброя, повідомляє BBC.
"Якщо Україна не зможе утримувати свої позиції, це стане запрошенням для нових наступів. А поставки такої зброї дадуть Росії зрозуміти: вам не отримати більшого, не заплативши за це високу ціну", - заявив Волкер.
"Звичайно, українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією. Росія надзвичайно сильна. Але ціна подальшого наступу для Росії вже зросла і буде зростати ще більше. І якщо це так, то ті, хто сидить у Москві, повинні поставити собі питання: а що ми від цього отримуємо? Ми несемо втрати, смерті російських солдатів, які гинуть в Україні. Поки що не схоже, щоб Росія хотіла піти з України", - заявив американський дипломат.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.
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