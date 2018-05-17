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Волкер: Українці вже не зможуть повернути захоплену Росією територію

"Поки що не схоже, щоб Росія хотіла піти з України"
Спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявляє, що окуповані Росією території вже не повернуться до складу України.
Волкер: Українці вже не зможуть повернути захоплену Росією територію Фото: reuters.com

Волкер підкреслив, що утримати Росію від нового наступу може американська летальна зброя, повідомляє BBC.

"Якщо Україна не зможе утримувати свої позиції, це стане запрошенням для нових наступів. А поставки такої зброї дадуть Росії зрозуміти: вам не отримати більшого, не заплативши за це високу ціну", - заявив Волкер.

"Звичайно, українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією. Росія надзвичайно сильна. Але ціна подальшого наступу для Росії вже зросла і буде зростати ще більше. І якщо це так, то ті, хто сидить у Москві, повинні поставити собі питання: а що ми від цього отримуємо? Ми несемо втрати, смерті російських солдатів, які гинуть в Україні. Поки що не схоже, щоб Росія хотіла піти з України", - заявив американський дипломат.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

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17 05 2018 10:17
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