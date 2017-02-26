У Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті Нємцова, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Учасники почали ходу від Страсного бульвару і пройдуть проспектом Сахарова, після чого покладуть квіти на місці вбивства політика

У неділю, 26 лютого, у Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті відомо російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту біля Кремля.

Організатори погодили участь до 30 тисяч осіб. Учасники почали ходу від Страсного бульвару і пройдуть проспектом Сахарова, після чого покладуть квіти на місці вбивства політика, - повідомляє "Радіо Свобода".

Планувалося, що марш розпочнеться о 14:00 від Пушкінської площі.

Мобільний лічильник MobCounter2015 повідомив на своїй сторінці у Twitter, що наразі на акції присутні 3 372 людини.

На місці збору активістів також присутня поліція та комунальна техніка, низка вулиць були перекриті.