Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті Нємцова, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Учасники почали ходу від Страсного бульвару і пройдуть проспектом Сахарова, після чого покладуть квіти на місці вбивства політика
У неділю, 26 лютого, у Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті відомо російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту біля Кремля.
У Москві тисячі людей зібралися на Марш пам Фото:112.ua

Організатори погодили участь до 30 тисяч осіб. Учасники почали ходу від Страсного бульвару і пройдуть проспектом Сахарова, після чого покладуть квіти на місці вбивства політика, - повідомляє "Радіо Свобода".

Планувалося, що марш розпочнеться о 14:00 від Пушкінської площі.

Мобільний лічильник MobCounter2015 повідомив на своїй сторінці у Twitter, що наразі на акції присутні 3 372 людини.

На місці збору активістів також присутня поліція та комунальна техніка, низка вулиць були перекриті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2017 14:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.