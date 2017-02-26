ПОЛІТИКА НОВИНИУ неділю, 26 лютого, у Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті відомо російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту біля Кремля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті Нємцова, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
Учасники почали ходу від Страсного бульвару і пройдуть проспектом Сахарова, після чого покладуть квіти на місці вбивства політика
Фото:112.ua
Організатори погодили участь до 30 тисяч осіб. Учасники почали ходу від Страсного бульвару і пройдуть проспектом Сахарова, після чого покладуть квіти на місці вбивства політика, - повідомляє "Радіо Свобода".
Планувалося, що марш розпочнеться о 14:00 від Пушкінської площі.
Мобільний лічильник MobCounter2015 повідомив на своїй сторінці у Twitter, що наразі на акції присутні 3 372 людини.
На місці збору активістів також присутня поліція та комунальна техніка, низка вулиць були перекриті.
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26 02 2017 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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