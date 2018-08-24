У Мукачеві загорілося відділення "Нової пошти", – ФОТО
Як повідомляє ДСНС Закарпаття, 24 серпня о 20:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу у складському приміщенні компанії доставки "Нова пошта" за адресою у м. Мукачево, вул. Кооперативна.
"На місце для ліквідації пожежі негайно залучили 3 одиниці техніки від 2-го державного пожежно-рятувального загону м. Мукачево. Через підвищений номер складності було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС. Наразі над ліквідацією пожежі працює 10 одиниць основної пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників. Зокрема станом на 22:00 на місці працюють чергові відділення від 2-го пожежно-рятувального загону м. Мукачево, добровільна пожежна команда с. Дерцен Мукачівського району, техніка та рятувальники від державних пожежно-рятувальних частин міст Свалява, Іршава, Берегово та смт Середнє Ужгородського району", – розповіли рятувальники.
О 22:25 пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізували, триває ліквідація.
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
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