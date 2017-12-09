У М'янмі повстанці-рохінджа оголосили перемир'я на місяць

У М'янмі повстанці етнічної меншини рохінджа, об'єднані в "Армію порятунку рохінджа Аракана" (ARSA) повідомили про "тимчасове припинення своїх військових наступальних операцій".

Одностороннє перемир'я оголошено для того, щоб забезпечити доставку в регіон конфлікту гуманітарної допомоги, інформує Le Point.

Як повідомляється, перемир'я набуло чинності 10 вересня. Воно має забезпечити можливість для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, "незалежно від етнічної чи релігійної приналежності".

ARSA закликала армію М'янми послідувати їх прикладу. Влада М'янми вважає ARSA терористичною організацією і заявляє про проведення операції по зачистці країни від бойовиків.

"Червоний хрест" та інші гуманітарні організації привітали одностороннє перемир'я, оголошене повстанцями і оголосили збір коштів для надання допомоги біженцям. Невідкладні потреби гуманітарних організацій ООН оцінює в 77 мільйонів доларів.

За інформацією видання, ситуація між мусульманами рохінджа і силами уряду М'янми загострилася після того, як 25 серпня повстанці атакували десятки поліцейських і прикордонних постів. За твердженням урядової армії, в зіткненнях було вбито близько 400 повстанців.

Згідно з інформацією ООН, сотні тисяч жителів регіону стали біженцями або переміщеними особами за останні тижні. Близько 300 тисяч чоловік, переважно мусульмани народності рохінджа, втекли в сусідній Бангладеш. Свої будинки в регіоні конфлікту покинули 27 тисяч буддистів, які складають більшість населення М'янми.

Етнічна і релігійна меншість рохінджа, яка проживає в західному штаті Ракхайн (Аракан), багато десятиліть піддається дискримінації в М'янмі. На вилазки повстанців влада країни відповідає жорсткими репресіями.

Загострення конфлікту в жовтні 2016 року призвело до втечі з Мянми в Бангладеш 87 тисяч мусульман рохінджа. Під час нинішнього загострення кількість біженців склала 300 тисяч. Як зазначає видання, вже третина населення рохінджа знаходяться на території Бангладеш.