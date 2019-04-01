CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез порив на тепломережі Миколаївської теплоелектроцентралі у місті без опалення лишилися 72 багатоквартирних будинки та об’єкти соціальної сфери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Миколаєві понад 70 будинків залишилися без опалення через аварію тепломережі
Відновити теплопостачання планують 4 січня до 12 години
Фото: facebook.com/mkradagov
"Фахівці ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" виявили новий дефект на вул. Московській. Ремонтні бригади підприємства працюють над ліквідацією пошкодження", - йдеться у повідомленні міської ради.
У зв’язку із аварійною ситуацією, подачу опалення призупинено до будинків на 18 вулицях.
Серед об’єктів соціальної сфери, які лишилися без тепла, дві лікарні, садочок, дві школи та коледж.
Також, послуги КП "Київтеплоенерго" з теплопостачання та гарячого водопостачання для населення з 1 січня подорожчали на 22% і 21,5% відповідно.
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04 01 2019 11:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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