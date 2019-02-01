Опалення та гаряча вода у Києві подорожчали на 22%

Послуги КП "Київтеплоенерго" з теплопостачання та гарячого водопостачання для населення з 1 січня подорожчали на 22% і 21,5% відповідно.

Таке рішення ухвалила Київська міська рада, з огляду на підвищення тарифів на виробництво 1 ГКал тепла для Київтеплоенерго, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, тариф на опалення для населення за наявності приладів обліку зріс на 22% - з 1354,36 грн до 1654 грн за ГКал. Якщо лічильника немає, вартість опалення становитиме 38,5 грн за квадратний метр замість 23,09 грн.

Тариф на гаряче водопостачання за наявності рушникосушарки становитиме 97,89 грн за кубометр, а якщо рушникосушарки немає - 90,54 грн за кубометр.

Тарифи вказані з ПДВ. Нові ціни в платіжках кияни отримають уже в лютому.

Як повідомлялося, у грудні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф для Київтеплоенерго на виробництво 1 ГКал енергії для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання населенню на 22,7% - з 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

Таке рішення було ухвалене, оскільки уряд 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8,55 грн за 1 тис. кубометрів.

Додамо, що з 1 січня 2019 року енергопослуги клієнтам в Україні надаватимуть дві різні компанії - оператор системи розподілу і компанія-постачальник електроенергії.