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У "Нафтогазі" заявляють, що мирової угоди з "Газпромом" щодо Стокгольмського арбітражу не буде

"Нафтогаз" не припинить стягнення з "Газпрому" заборгованості за рішенням Стокгольмського арбітражу.
У "Нафтогазі" заперечують можливість укладання угоди з Газпромом щодо рішень Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо сплати російською компанією 2,6 млрд доларів.
У "Нафтогазі" заявляють, що мирової угоди з "Газпромом" щодо Стокгольмського арбітражу не буде Фото: EPA

"Як ми сказали "Газпрому" на тристоронній зустрічі, мирова угода щодо вже прийнятих рішень арбітражем рішень не є можливою. Це навіть суперечить суті мирових угод - потрібно було про них домовлятися до прийняття остаточного рішення арбітражем", - повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook.

Водночас він не виключив укладання мирової угоди за новим арбітражним позовом, який "Нафтогаз" подав на "Газпром" у справі про чинні контракти на транзит газу. У них "Нафтогаз" вимагає стягнути з "Газпрому" 12 мільярдів доларів.

"Якщо Газпром хоче "мирову угоду" щодо цих нових арбітражних процесів, він може у позасудовому порядку сплатити нам цю компенсацію", - заявив Вітренко.

"Ніхто рішення арбітражу не відміняв і не зупиняв. Апеляційний суд Швеції тимчасово призупинив тільки примусове стягнення і тільки на території Швеції. Ми розраховуємо, що і це обмеження буде знято найближчим часом", - додав комерційний директор "Нафтогазу".

Додамо, у разі, якщо "Газпром" не сплатить заборгованість у розмірі 2,6 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" почне продаж конфіскованих у компанії активів через аукціони.

 
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20 07 2018 12:53
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