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У Німеччині шукають акторів на роль "росіян" для навчань армії США

Ті, кого наберуть на роль статистів, два тижні житимуть в сільських будинках і зіграють роль мирного населення в охоплених конфліктом регіонах
Міський сайт Берліна опублікував оголошення про набір людей, яким два тижні з 26 квітня доведеться зіграти селян під час навчань американської армії в Німеччині.
У Німеччині шукають акторів на роль "росіян" для навчань армії США Американські солдати літо 1944 року. Фото: W. Eugene Smith—Time & Life Pictures

Вакансіями займається рекрутингове агентство Optronic HR, обіцяють від 88 до 120 євро в день за роль статиста, пише ВВС.

Маневри пройдуть на базі Хоенфельс в Баварії, де базується 173-а повітряно-десантна бригада армії США.

"Розшукуються статисти для рольових ігор в рамках курсів підготовки армії США. Статисти гратимуть роль цивільного населення в охоплених кризою регіонах, допомагаючи реалістично відтворити умови конфлікту для підготовки солдатів до участі в місіях за кордоном", - йдеться в оголошенні.

Передбачається, що статисти гратимуть жителів, торговців, фермерів і представників місцевого самоврядування афганського села, де, за сценарієм, проводиться операція військових. Основне завдання статистів - взаємодіяти з американцями. Кандидати повинні володіти англійською та німецькою, перевагу віддадуть тим, хто говорить також російською, чеською або польською. Для іноземців потрібно дозвіл на проживання та роботу в Німеччині.

При цьому не уточнюється, чому для імітації операції в афганському селі шукають тих, хто може зіграти росіян або володіє або російською, або схожими мовами.

Ті, хто отримав роботу будуть, як і належить мирному населенню, жити в сільських будинках в декількох "селах", побудованих спеціально для навчань, а ночі статисти проведуть в казармах. Їм заборонять користуватися мобільними. Більш того, відзначає джерело, "російським" також заборонять вживати спиртне.

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30 03 2017 15:42
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