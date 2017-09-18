У Німеччині відправили під суд трьох осіб, які проігнорували хворого пенсіонера

На відео видно, як відвідувачі просто переступають через пенсіонера, що лежить на підлозі

У Німеччині троє людей, які не допомогли пенсіонеру, коли йому стало погано у відділенні банку, опинилися на лаві підсудних.

У відділенні Deutsche Bank в місті Ессен 83-річний чоловік впав і сильно вдарився головою об кахельну підлогу, через тиждень він помер.

Окрім вищезгаданих трьох людей цей випадок проігнорував ще один відвідувач банку, але як виявилось, він сам був хворий. Лише п'ята людина, яка помітила, що чоловікові стало погано, викликала швидку. Про це повідомляє "ВВС Україна".

У результаті першу допомогу пенсіонеру надали лише через 20 хвилин після падіння.

Всіх людей, які проігнорували інцидент, впізнали за відео з камер спостереження. На відео видно, як відвідувачі просто переступають через пенсіонера, що лежить на підлозі.

Німецьке законодавство передбачає штраф і навіть тюремне ув'язнення терміном до року за ненадання екстреної медичної допомоги.

У більшості випадків про суму штрафу домовляються адвокати захисту і прокурори в позасудовому порядку.

Якщо люди самі не вміють надавати першу допомогу, закон вимагає від них хоча би викликати швидку.