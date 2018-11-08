У Норвегії планують безкоштовно видавати героїн наркозалежним
Зараз міністерство прораховує витрати і визначає можливих пацієнтів майбутньої програми, а сам експеримент планують запровадити з 2020 року, повідомляє AFP.
"Ми сподіваємося, що це забезпечить рішення, яке дасть ... кращу якість життя для деяких наркоманів, які сьогодні поза межами нашої досяжності і яким поточні програми не допомагають", - сказав міністр охорони здоров'я Бенте Хой на Facebook.
В Норвегії найвищий рівень смертності через передозування в Європі. У 2015 році на мільйон населення в країні припадав 81 загиблий через передозування. Вищі показники лише у Швеції (88 смертей на мільйон населення) та Естонії (132 смерті на мільйон населення).
Подібні програми терапії героїном вже випробовували в Швейцарії, Нідерландах і Данії, де вони викликали неоднозначні оцінки. Однак, захисники програми наполягають, що це дозволило поліпшити якість життя наркозалежних, скоротити кількість випадків передозування, а також зменшити кількість злочинів.
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