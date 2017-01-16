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У Норвегії вперше з часів Другої Світової висадилися американські морпіхи

Це перша місія військових США в Норвегії з часів Другої Світової війни
У понеділок, 16 січня, 300 американських морських піхотинців прибули до Норвегії.
У Норвегії вперше з часів Другої Світової висадилися американські морпіхи Фото: medium.com

Військовослужбовці перебуватимуть у скандинавській країні до року. Після шести місяців очікується ротація бійців.

Представник норвезької гвардії Руне Хаарстад також розповів про мету приїзду піхотинців.

За його словами, американські військові за час свого перебування в Норвегії пройдуть посилений курс ведення бойових дій в умовах зими. Американців беруть на військовій базі Вернес, що в 1,5 тисячі км від російського кордону, інформує Reuters.

Нагадаємо, що минулого року Норвегія дозволила дислокацію морських піхотинців США.

На фоні загострення відносин між Росією та Заходом, Фінляндія також зміцнює свої військові зв’язки зі США, а Росія попереджає про "військово-політичні та зовнішньополітичні наслідки" можливого рішення Швеції приєднатися до НАТО.

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16 01 2017 19:31
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