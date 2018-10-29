CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Пакистані пасажирський автобус злетів у прірву, внаслідок чого загинуло щонайменше 17 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пакистані автобус злетів у прірву, 17 загиблих
За попередньою версією, автобус не втримався на слизькій дорозі і злетів у прірву
Фото: з відкритих джерел
Інцидент стався у північній частині країни, в районі Кохістан, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані пакистанської поліції.
Рятувальникам вдалося підняти 17 тіл, однак пошуковим роботам заважає віддаленість місцевості.
За попередньою версією, автобус не втримався на слизькій дорозі і злетів у прірву.
Смертельні аварії часто трапляються на дорогах Пакистану. Їх причиною називають поганий стан доріг і недотримання правил дорожнього руху водіями.
Нагадаємо, що в Китаї пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового моста (197 футів), після чого занурився під воду на глибину близько 50 метрів.
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29 10 2018 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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