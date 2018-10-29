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У Пакистані автобус злетів у прірву, 17 загиблих

За попередньою версією, автобус не втримався на слизькій дорозі і злетів у прірву
У Пакистані пасажирський автобус злетів у прірву, внаслідок чого загинуло щонайменше 17 осіб.
У Пакистані автобус злетів у прірву, 17 загиблих Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався у північній частині країни, в районі Кохістан, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані пакистанської поліції.

Рятувальникам вдалося підняти 17 тіл, однак пошуковим роботам заважає віддаленість місцевості.

За попередньою версією, автобус не втримався на слизькій дорозі і злетів у прірву.

Смертельні аварії часто трапляються на дорогах Пакистану. Їх причиною називають поганий стан доріг і недотримання правил дорожнього руху водіями.

Нагадаємо, що в Китаї пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового моста (197 футів), після чого занурився під воду на глибину близько 50 метрів.

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29 10 2018 21:33
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