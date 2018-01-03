У Парижі депутати на знак солідарності з бездомними ночували на вулиці в мороз
"У минулому році майже 500 бездомних загинули на вулиці... У 2018-му за все за півтора місяці в Парижі вже 13 загиблих", - написала політик на своїй сторінці у Facebook.
Аномальний холод в Європу приніс антициклон зі сходу, який місцеві ЗМІ називають "Москва-Париж". Як тільки температура опустилася нижче -10°C, влада країни доручила екстрено відкрити 3100 притулків, 500 з яких знаходяться в столиці.
У них і сховалися більшість паризьких бездомних, стверджує поліція, проте на вулицях залишилися ті, хто боїться депортації. За недавніми підрахунками, в Парижі проживає не менше 3000 людей без даху над головою.
Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули в останні дні в Німеччині через різке похолодання.
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