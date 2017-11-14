Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У перестрілці в Північній Каліфорнії загинули п'ятеро осіб

Жертвами перестрілки стали п'ятеро осіб
У результаті стрілянини в окрузі Техама в Північній Каліфорнії загинули п'ятеро осіб, включаючи нападника.
У перестрілці в Північній Каліфорнії загинули п Фото: 24tv.ua

Як передає Record Searchlight, ще десятеро осіб постраждали, в тому числі двоє дітей. Про їхній стан не повідомляється.

За даними поліції, стрілянина сталася в семи або більше різних місцях. Все почалося близько 8 години ранку, коли самотній стрілок відкрив вогонь в декількох місцях з гвинтівки і двох пістолетів.

У тому числі стріляли в початковій школі на території громади Rancho Tehama Reserve. Всього поліцейські перевіряли щонайменше п'ять місць злочину.

Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.