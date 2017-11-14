У перестрілці в Північній Каліфорнії загинули п'ятеро осіб

У результаті стрілянини в окрузі Техама в Північній Каліфорнії загинули п'ятеро осіб, включаючи нападника.

Як передає Record Searchlight, ще десятеро осіб постраждали, в тому числі двоє дітей. Про їхній стан не повідомляється.

За даними поліції, стрілянина сталася в семи або більше різних місцях. Все почалося близько 8 години ранку, коли самотній стрілок відкрив вогонь в декількох місцях з гвинтівки і двох пістолетів.

У тому числі стріляли в початковій школі на території громади Rancho Tehama Reserve. Всього поліцейські перевіряли щонайменше п'ять місць злочину.

Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.