CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті стрілянини в окрузі Техама в Північній Каліфорнії загинули п'ятеро осіб, включаючи нападника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У перестрілці в Північній Каліфорнії загинули п'ятеро осіб
Жертвами перестрілки стали п'ятеро осіб
Фото: 24tv.ua
Як передає Record Searchlight, ще десятеро осіб постраждали, в тому числі двоє дітей. Про їхній стан не повідомляється.
За даними поліції, стрілянина сталася в семи або більше різних місцях. Все почалося близько 8 години ранку, коли самотній стрілок відкрив вогонь в декількох місцях з гвинтівки і двох пістолетів.
У тому числі стріляли в початковій школі на території громади Rancho Tehama Reserve. Всього поліцейські перевіряли щонайменше п'ять місць злочину.
Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.
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14 11 2017 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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