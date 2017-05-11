Озброєний чоловік розстріляв людей у церкві в Техасі: щонайменше 20 загиблих
За словами представника поліції, загинули щонайменше 27 людей і постраждали більше 20-25, пише BBC.
АBC News з посиланням на джерело повідомляє про 20 убитих і 30 поранених.
За даними місцевої преси, нападник убитий після нетривалої погоні. Ніяких подробиць про його особистості поки не повідомляється.
На місці масового вбивства працює ФБР.
Президент США Дональд Трамп написав в Twitter, що стежить за ситуацією з Японії, де він зараз перебуває.
Нагадаємо, у центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", внаслідок чого водій іномарки загинув на місці. За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка, вбитий в Харкові водій Audi Едуард Аксельрод причетний до організації вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
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