Озброєний чоловік розстріляв людей у церкві в Техасі: щонайменше 20 загиблих

За даними місцевої преси, нападник був убитий після нетривалої погоні

Озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.

За словами представника поліції, загинули щонайменше 27 людей і постраждали більше 20-25, пише BBC.

АBC News з посиланням на джерело повідомляє про 20 убитих і 30 поранених.

За даними місцевої преси, нападник убитий після нетривалої погоні. Ніяких подробиць про його особистості поки не повідомляється.

На місці масового вбивства працює ФБР.

Президент США Дональд Трамп написав в Twitter, що стежить за ситуацією з Японії, де він зараз перебуває.

Нагадаємо, у центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", внаслідок чого водій іномарки загинув на місці. За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка, вбитий в Харкові водій Audi Едуард Аксельрод причетний до організації вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.