CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", внаслідок чого водій іномарки загинув на місці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомі обстріляли авто у центрі Харкова, водій загинув
Наразі поліція розшукує осіб, які причетні до скоєння злочину
Фото: hk.npu.gov.ua
Стрілянина сталася біля одного з будинків на вул.Клочківській близько 23:30, повідомляє облуправлінні Нацполіції.
"Факт події внесено до ЄРДр за ч. 1 ст. 115 КК "вбивство". Проводиться комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що в центрі Хмельницького між двома групами осіб сталася сутичка зі стріляниною, внаслідок якої поранень зазнали п'ятеро осіб.
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05 11 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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