Невідомі обстріляли авто у центрі Харкова, водій загинув

Наразі поліція розшукує осіб, які причетні до скоєння злочину

У центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", внаслідок чого водій іномарки загинув на місці.

Стрілянина сталася біля одного з будинків на вул.Клочківській близько 23:30, повідомляє облуправлінні Нацполіції.

"Факт події внесено до ЄРДр за ч. 1 ст. 115 КК "вбивство". Проводиться комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що в центрі Хмельницького між двома групами осіб сталася сутичка зі стріляниною, внаслідок якої поранень зазнали п'ятеро осіб.