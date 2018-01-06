У Польщі через нестачу працівників з України під загрозою збір врожаю полуниці
Про це заявив президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів Анджей Ґайовнічек, передає "Польське радіо".
За його словами, що не тільки врожай полуниці, але також вишні та малини, потрапив під загрозу. Усе це через зміни в адміністративно-правових нормах.
"Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в’їджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть пряцювати. Польській економіці це дуже допомогло би", - зазнаичив Ґайовнічек.
Плантатори звертаються до митних служб ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.
Як писав iPress.ua, Міністерство праці і соціальних справ Чеської Республіки готує програму, яка дозволить значно прискорити працевлаштування українців.
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