У Польщі через нестачу працівників з України під загрозою збір врожаю полуниці

Плантатори звертаються до митних служб ліберальніше ставитися до працівників з України

У Польщі до 40% врожаю полуниці може залишитися незібраним через нестачу працівників з-за східного кордону, зокрема України.

Про це заявив президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів Анджей Ґайовнічек, передає "Польське радіо".

За його словами, що не тільки врожай полуниці, але також вишні та малини, потрапив під загрозу. Усе це через зміни в адміністративно-правових нормах.

"Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в’їджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть пряцювати. Польській економіці це дуже допомогло би", - зазнаичив Ґайовнічек.

Плантатори звертаються до митних служб ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.

Як писав iPress.ua, Міністерство праці і соціальних справ Чеської Республіки готує програму, яка дозволить значно прискорити працевлаштування українців.