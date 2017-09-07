У Польщі евакуювали 10 тис осіб через величезну бомбу часів Другої Світової 500-кілограма німецька бомба ST-500 була знайдена під час ремонтних робіт

У польському місті Білосток евакуювали близько 10 тис осіб після того, як під час дорожніх робіт була виявлена величезна бомба часів Другої Світової війни.

Фото: belta.by

Експерти з розмінування завантажать її у спеціальну машину, вивезуть та знищать на полігоні, повідомляє The Associated Press. Автобуси забирають людей із Білостоку та сусіднього округу Супрасль та відвозять їх до шкіл, де вони чекатимуть, поки бомбу не знешкодять. Нагадаємо, що 7 травня у німецькому Ганновері влада евакуювала понад 50 тис осіб через п'ять виявлених бомб часів Другої Світової війни.

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