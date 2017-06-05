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Через бомби часів Другої світової в німецькому Ганновері евакуюють понад 50 тисяч людей

Ця операція стане другою за масштабами в історії країни
У німецькому Ганновері влада евакуює понад 50 тисяч осіб через п'ять виявлених бомб періоду Другої світової війни.
Через бомби часів Другої світової в німецькому Ганновері евакуюють понад 50 тисяч людей Фото: reuters.com

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Local.

Ця операція стане другою за масштабами в історії Німеччини.

Евакуація почнеться 7 травня о 9 ранку.

Очікується, що місцеві мешканці зможуть повернутися в свої будинки до вечора.

Всім евакуйованим рекомендується взяти з собою документи і вимкнути світло та газ у квартирах.

Для того, щоб компенсувати незручності для місцевих жителів, влада прийняла рішення організувати в місті розважальні заходи.

Евакуація також торкнеться і залізничного сполучення. Під час проведення робіт зі знешкодження бомб частину поїздів буде перенаправлено з центрального вокзалу міста на інші станції.

Як зазначає видання, за своїми масштабами ця операція стане другою в історії Німеччини після торішньої евакуації в Аугсбурзі. Тоді свої будинки через бомбу вагою 3,8 т були змушені покинути 54 тис. осіб.

Нагадаємо, в лютому в грецькому місті Салоніки влада евакуювала 72 тис. осіб, для того щоб знешкодити бомбу, виявлену на автозаправній станції. 

В Одеській області виявлено 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.

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06 05 2017 22:50
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