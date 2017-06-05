Через бомби часів Другої світової в німецькому Ганновері евакуюють понад 50 тисяч людей
Про це повідомляє РБК з посиланням на The Local.
Ця операція стане другою за масштабами в історії Німеччини.
Евакуація почнеться 7 травня о 9 ранку.
Очікується, що місцеві мешканці зможуть повернутися в свої будинки до вечора.
Всім евакуйованим рекомендується взяти з собою документи і вимкнути світло та газ у квартирах.
Для того, щоб компенсувати незручності для місцевих жителів, влада прийняла рішення організувати в місті розважальні заходи.
Евакуація також торкнеться і залізничного сполучення. Під час проведення робіт зі знешкодження бомб частину поїздів буде перенаправлено з центрального вокзалу міста на інші станції.
Як зазначає видання, за своїми масштабами ця операція стане другою в історії Німеччини після торішньої евакуації в Аугсбурзі. Тоді свої будинки через бомбу вагою 3,8 т були змушені покинути 54 тис. осіб.
Нагадаємо, в лютому в грецькому місті Салоніки влада евакуювала 72 тис. осіб, для того щоб знешкодити бомбу, виявлену на автозаправній станції.
В Одеській області виявлено 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків