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У Греції знешкоджують бомбу вагою в 250 кг часів Другої світової

Знешкодження повинно тривати не більше шести годин
Тисячі людей евакуйовані у другому за величиною місті Греції Салоніки в неділю, щоб дозволити експертам знешкодити бомбу часів Другої світової війни.
У Греції знешкоджують бомбу вагою в 250 кг часів Другої світової Фото: reuters.com

Бомба важить 250 кг, її виявили на глибині близько 5 метрів під землею під час земляних робіт на автозаправній станції минулого тижня. До 72 тис. жителів, що проживають в радіусі 2 км попросили покинути свої будинки. Автобуси забирали жителів з тренажерних залів, стадіонів та кафе. Про це повідомляє Reuters.

Біженці та мігранти, які проживають у таборі в покинутому заводі будуть евакуюватися в неділю, їх відвезуть у музей в Салоніках, зазначають у повідомленні. Піротехніки будуть намагатися знешкодити бомбу на місці. Знешкодження повинно тривати не більше шести годин.

"Ми абсолютно готові. Я закликаю наших співгромадян зберігати спокій. Там немає ніяких підстав для паніки немає ніякої небезпеки. Прийняті заходи для забезпечення безпеки жителів", - сказав губернатор області Апостолос Тзітзікостас.

Нагадаємо, у жовтні минулого року 500-кілограмовий снаряд часів Другої Світової війни знешкодили у Дніпрі.

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12 02 2017 12:17
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