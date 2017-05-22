У Польщі створили нові війська через агресію Росії на Донбасі
Під час церемонії міністр оборони Антоні Мацеревич заявив, що сили територіальної оборони не замінюють оперативні війська, але є їх важливим доповненням.
Про це повідомляє "Польське радіо".
"Досвід сучасних загроз, із яким ми зіткнулися в Грузії, з яким зіткнулися і надалі стикаємося в Україні, показує, яким необхідним чинником кожної сучасної армії є війська територіальної оборони", – сказав Мацеревич.
Zapraszamy mieszkańców #Lublin na Płac Zamkowy. Za 30 min. #przysięgaOT pic.twitter.com/3V98XqihaV— Ministerstwo Obrony (@MON_GOV_PL) 21 травня 2017 р.
21 травня присягу склали також учасники військ територіальної оборони у Любліні та Ряшеві.
У грудні минулого року президент Польщі підписав указ про створення військ територіальної оборони. В Міноборони Польщі планують, що у 2018 році цей вид Збройних сил матиме близько 35 тисяч солдатів, а в 2019 році – близько 53 тисяч.
Нагадаємо, що у рамках американської місії JMTG-U 40 польських десантників з 6-ї повітрянодесантної бригади беруть участь у підготовці солдатів підрозділу Збройних сил України, який брав участь у довготривалій обороні Донецького аеропорту.
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