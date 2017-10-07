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У Польщі змінили значення відновленого хреста з пам’ятника УПА

Пам'ятник було демонтовано наприкінці квітня
У селі Грушовичі біля Перемишля польські націоналісти відновили металевий хрест із демонтованого пам’ятника воїнам УПА, але тепер він присвячений українцям, які в роки Другої світової рятували поляків "від смерті від рук УПА".
У Польщі змінили значення відновленого хреста з пам’ятника УПА Фото: nowiny24.pl

Під час демонтажу пам’ятника польськими націоналістами у квітні хрест зазнав незначних пошкоджень. У п'ятницю, 7 липня, хрест встановили та освятили на тому ж місці, де раніше стояв пам’ятник воїнам УПА.

"Ми не хотіли, щоб цей хрест потрапив на металобрухт чи у якесь забуте місце. Ми вирішили, що встановимо його на цьому місці знову. В пам'ять про українців, які рятували поляків від смерті від рук УПА на Волині і у Східній Галичині  у 1943-1945 роки", - сказав президент ультраправого Руху народового у Підкарпатському воєводстві Марек Кульпа. Кульпа також є головою громадського комітету з демонтажу бандерівських увіковічнень в Польщі, повідомляє портал Nowiny24.pl.

Про нове символічне значення хреста повідомляє встановлена на ньому табличка: "Українцям, які на Волині та у Східній Галичині в 1943-1945 роках загинули від рук УПА, рятуючи поляків від знищення".

Нагадаємо, 27 квітня, на кладовищі у селі Грушовичі поблизу Перемишля польські націоналісти демонтували пам’ятник воякам УПА, які загинули у боях в околицях Перемишля.

Пам’ятник, зведений 1994 року, демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як "нелегально встановлений".

В МЗС України назвали демонтаж пам’ятника провокацією.

Зазначимо, суспільний комітет демонтажу бандерівських пам’ятників у Польщі має намір знищити усі пам’ятники воїнам УПА. Комітет створили націонал-патріотичні середовища Польщі, які, зокрема, причетні до нещодавнього демонтажу пам’ятника УПА у Грушовичах.

 

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10 07 2017 12:58
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