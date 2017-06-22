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У Польщі знайшли масове поховання російських солдат, які кричать, - ФОТО

Солдати були вбиті в 1863 році
На сході Польщі під час археологічних розкопок було знайдено масове поховання скелетів, які "кричать". Вчені припускають, що скелети належать російським солдатам, які були вбиті в 1863 році під час Польського повстання.
У Польщі знайшли масове поховання російських солдат, які кричать, - ФОТО Фото:dailymail.co.uk

На фотографіях видно широко розкриті щелепи загиблих, які лежать поруч один з одним, - повідомляє Daily Mail.

Фото:dailymail.co.uk

На думку вчених, останки належать 80 солдатам, які були вбиті під час битви при Жижина в 1863 році. Тоді близько 200 солдатів царської армії були вбиті, 282 взято в полон. Кілька десятків змогли втекти, проте незабаром їх наздогнали польські повстанці.

Фото:dailymail.co.uk

Нагадаємо, останки майже семи тисяч людей знайшли під одним із кампусів Університету Міссісіпі.

 
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22 06 2017 19:18
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