CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сході Польщі під час археологічних розкопок було знайдено масове поховання скелетів, які "кричать". Вчені припускають, що скелети належать російським солдатам, які були вбиті в 1863 році під час Польського повстання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі знайшли масове поховання російських солдат, які кричать, - ФОТО
Солдати були вбиті в 1863 році
Фото:dailymail.co.uk
На фотографіях видно широко розкриті щелепи загиблих, які лежать поруч один з одним, - повідомляє Daily Mail.
Фото:dailymail.co.uk
На думку вчених, останки належать 80 солдатам, які були вбиті під час битви при Жижина в 1863 році. Тоді близько 200 солдатів царської армії були вбиті, 282 взято в полон. Кілька десятків змогли втекти, проте незабаром їх наздогнали польські повстанці.
Фото:dailymail.co.uk
Нагадаємо, останки майже семи тисяч людей знайшли під одним із кампусів Університету Міссісіпі.
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22 06 2017 19:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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