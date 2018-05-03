CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Вроцлаві (Польща) двоє чоловіків напали на українця в трамваї і побили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У польському Вроцлаві двоє невідомих побили українця
Інцидент стався біля зупинки "Автовокзал"
Фото: facebook.com/osrodek.monitorowania
"Двоє чоловіків напали на українця на трамваї 31 у Вроцлаві... Вони били його кулаками, а потім втекли", - повідомляє Центр моніторингу прояви расизму та ксенофобії в Польщі в Facebook.
Інцидент стався біля зупинки "Автовокзал". Зазначено, що зловмисники також ображали громадянина України за національною ознакою.
Нагадаємо, у Польщі в української заробітчанки стався інсульт, однак роботодавець залишив її на лавці на автобусній зупинці та не викликав швидку допомогу.
Згодом стало відомо, що роботодавець взяв на себе зобов'язання оплатити лікування і реабілітацію українки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 03 2018 09:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі