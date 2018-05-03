У польському Вроцлаві двоє невідомих побили українця

У Вроцлаві (Польща) двоє чоловіків напали на українця в трамваї і побили.

"Двоє чоловіків напали на українця на трамваї 31 у Вроцлаві... Вони били його кулаками, а потім втекли", - повідомляє Центр моніторингу прояви расизму та ксенофобії в Польщі в Facebook.

Інцидент стався біля зупинки "Автовокзал". Зазначено, що зловмисники також ображали громадянина України за національною ознакою.

Нагадаємо, у Польщі в української заробітчанки стався інсульт, однак роботодавець залишив її на лавці на автобусній зупинці та не викликав швидку допомогу.

Згодом стало відомо, що роботодавець взяв на себе зобов'язання оплатити лікування і реабілітацію українки.