Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У пожежі в сафарі-парку Англії загинули 13 мавп-гусарів

За попередніми даними, інші тварини, які живуть у парку, не постраждали
В Англії 13 мавп-гусарів загинули в сафарі-парку Воберн у другій за останні два тижні масштабній пожежі у центрах для тварин у країні.
У пожежі в сафарі-парку Англії загинули 13 мавп-гусарів Фото: ALAMY

Пожежа спалахнула у будиночку мавп у ніч на вівторок. Її помітив співробітник служби безпеки парку, який здійснював плановий огляд, повідомляє BBC.

Пожежники прибули о 02:37 за місцевим часом. Їм знадобилось дві години, щоб загасити вогонь. Однак їм не вдалося врятувати жодну із 13 довгохвостих мавп, які жили всередині. Повідомляється, що внаслідок пожежі обвалився дах будиночка.

За попередніми даними, інші тварини, які живуть у парку, не постраждали. Причину пожежі встановлюють.

Парк залишається відкритим для відвідувачів за винятком ділянки африканських джунглів, де трапилась пожежа. Ціни на вхід до сафарі-парку через закриття його частини знизили.

Нагадаємо, що через пожежу в Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомляє про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2018 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.