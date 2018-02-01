У пожежі в сафарі-парку Англії загинули 13 мавп-гусарів
Пожежа спалахнула у будиночку мавп у ніч на вівторок. Її помітив співробітник служби безпеки парку, який здійснював плановий огляд, повідомляє BBC.
Пожежники прибули о 02:37 за місцевим часом. Їм знадобилось дві години, щоб загасити вогонь. Однак їм не вдалося врятувати жодну із 13 довгохвостих мавп, які жили всередині. Повідомляється, що внаслідок пожежі обвалився дах будиночка.
За попередніми даними, інші тварини, які живуть у парку, не постраждали. Причину пожежі встановлюють.
Парк залишається відкритим для відвідувачів за винятком ділянки африканських джунглів, де трапилась пожежа. Ціни на вхід до сафарі-парку через закриття його частини знизили.
Нагадаємо, що через пожежу в Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомляє про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.
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