У Лондоні горів зоопарк: одна тварина загинула, вісім людей постраждали

Ще чотири сурикати зникли безвісти

Через ранкову пожежу у Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомляє про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.

Постраждало 8 людей, загинув один трубкозуб, четверо сурикатів пропали безвісти, повідомляє британський телеканал SkyNews.

Вранці у суботу, 23 грудня, в зоопарку загорівся сувенірний кіоск, розташований поруч з вольєрами для тварин і басейном пінгвінів. Окрім об'єктів безпосередньо на території зоопарку згоріла кав'ярня з контактним зоопарком й секція Animal Adventure.

У вогні загинув 9-річний трубкозуб на прізвисько Мишко. Також розшукується родина сурикатів.

В операції з гасіння пожежі було задіяно 10 машин й 72 пожежних.

"Ми надали допомогу 8 постраждалим на місці події: 6 з них - у зв'язку з отруєнням димом, 2 іншим - в зв'язку з отриманням незначних травм. Одного чоловіка було ушпиталено на північному заході Лондона", - зазначають медики.

Водночас, рятувальники досі не називають причину загоряння.

Наразі зоопарк закрито для відвідувачів.

Нагадаємо, у Казахстані (Павлодар) через прорив труби опалення в зоопарку загинули понад 50 тварин.