Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Лондоні горів зоопарк: одна тварина загинула, вісім людей постраждали

Ще чотири сурикати зникли безвісти
Через ранкову пожежу у Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомляє про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.
У Лондоні горів зоопарк: одна тварина загинула, вісім людей постраждали Фото: news.sky.com

Постраждало 8 людей, загинув один трубкозуб, четверо сурикатів пропали безвісти, повідомляє британський телеканал SkyNews.

Вранці у суботу, 23 грудня, в зоопарку загорівся сувенірний кіоск, розташований поруч з вольєрами для тварин і басейном пінгвінів. Окрім об'єктів безпосередньо на території зоопарку згоріла кав'ярня з контактним зоопарком й секція Animal Adventure.

У вогні загинув 9-річний трубкозуб на прізвисько Мишко. Також розшукується родина сурикатів. 

В операції з гасіння пожежі було задіяно 10 машин й 72 пожежних. 

"Ми надали допомогу 8 постраждалим на місці події: 6 з них - у зв'язку з отруєнням димом, 2 іншим - в зв'язку з отриманням незначних травм. Одного чоловіка було ушпиталено на північному заході Лондона", - зазначають медики.

Водночас, рятувальники досі не називають причину загоряння. 

Наразі зоопарк закрито для відвідувачів.

Нагадаємо, у Казахстані (Павлодар) через прорив труби опалення в зоопарку загинули понад 50 тварин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 12 2017 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.