У Лондоні горів зоопарк: одна тварина загинула, вісім людей постраждали
Постраждало 8 людей, загинув один трубкозуб, четверо сурикатів пропали безвісти, повідомляє британський телеканал SkyNews.
Вранці у суботу, 23 грудня, в зоопарку загорівся сувенірний кіоск, розташований поруч з вольєрами для тварин і басейном пінгвінів. Окрім об'єктів безпосередньо на території зоопарку згоріла кав'ярня з контактним зоопарком й секція Animal Adventure.
У вогні загинув 9-річний трубкозуб на прізвисько Мишко. Також розшукується родина сурикатів.
В операції з гасіння пожежі було задіяно 10 машин й 72 пожежних.
"Ми надали допомогу 8 постраждалим на місці події: 6 з них - у зв'язку з отруєнням димом, 2 іншим - в зв'язку з отриманням незначних травм. Одного чоловіка було ушпиталено на північному заході Лондона", - зазначають медики.
Водночас, рятувальники досі не називають причину загоряння.
Наразі зоопарк закрито для відвідувачів.
Нагадаємо, у Казахстані (Павлодар) через прорив труби опалення в зоопарку загинули понад 50 тварин.
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