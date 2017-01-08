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У Путіна кажуть, що поставки американської зброї ЗСУ спровокують загострення в зоні АТО

Пентагон і Державний департамент США розробили плани постачання Україні протитанкових ракет
Кремль відреагував на публікацію в американській газеті The Wall Street Journal про можливі поставки США протитанкових ракетних комплексів для ЗСУ.
У Путіна кажуть, що поставки американської зброї ЗСУ спровокують загострення в зоні АТО Дмитро Пєсков. Фото: ria.ru

На думку прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, це "може спровокувати черговий виток напруженості" в зоні АТО, пише ресурс "РІА Новини".

Нагадаємо, американські військові розробляють план поставок летальної зброї оборонного характеру в Україну.

Водночас, як пише The Wall Street Journal, Пентагон і Державний департамент США розробили плани постачання Україні протитанкових ракет та інших видів озброєнь і очікують на схвалення Білого дому.

Високопоставлений чиновник в адмінстрації заявив, що немає жодного рішення стосовно пропозиції щодо озброєнь і це не обговорювалось на засіданні високого рівня з питань Росії в Білому домі  минулого тижня. За його словами президент Дональд Трамп не ознайомлений з планом і його позиція невідома.

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01 08 2017 16:04
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