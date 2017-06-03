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У Росії хочуть заборонити фільм "Красуня і чудовисько" через пропаганду гомосексуалізму

Фільм має увійти в історію, як перший фільм для дітей із героями-гомосексуалістами
Депутат Держдуми Віталій Мілонов попросив міністра культури Росії перевірити фільм "Красуня і чудовисько" на предмет пропаганди гомосексуалізму.
У Росії хочуть заборонити фільм "Красуня і чудовисько" через пропаганду гомосексуалізму Фото: соціальні мережі

Депутат із "Єдиної Росії" звернувся до міністра в офіційному листі. В ньому Мілонов вказав, що в американському мюзиклі, який скоро має вийти на екрани, в одній із сюжетних ліній розповідається любовна історія гомосексуальної пари, інформує "РИА Новости".

"Громадськість не може дивитися мовчки на те, що пропонують під виглядом дитячої казки – явна, неприкрита, безсовісна пропаганда гріха та збочених сексуальних відносин", – вважає Мілонов.

Депутат також переконаний, що вони мають захистити дітей від такого бруду та "зберегти їх чистоту".

"Переконаний, що головне завдання держави по відношенню до дітей - це захист дитинства і юнацтва від бруду світу, збереження дитячої чистоти, огорожу наших дітей від згубним і небезпечних явищ. І в цьому випадку наше спільне завдання - не допустити виходу цього мюзиклу на екрани ні під яким видом", - вважає парламентарій.

Мілонов попросив Мединського організувати допрем'єрну перевірку фільму. Якщо ж в ньому виявляться елементи пропаганди гомосексуалізму і педофілії, то потрібно заборонити показ картини у всіх, без винятку, кінотеатрах Росії, додав депутат.

Зазначимо, що фільм "Красуня та чудовисько" має увійти в історію, як перший фільм для дітей із героями-гомосексуалістами.

Нагадаємо, голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін під час виступу на відкритті XX Всесвітнього Російського Народного Собору звернув увагу на небезпеку оголошення нормою нетрадиційну сексуальну поведінку.

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06 03 2017 14:58
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