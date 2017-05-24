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У Росії на 76-му році життя помер онук Сталіна - режисер Бурдонський

Режисер помер у лікарні після тяжкої хвороби серця
У Москві вночі 24 травня 2017 року помер режисер театру Російської армії, народний артист Росії - онук Йосипа Сталіна - Олександр Бурдонський.
У Росії на 76-му році життя помер онук Сталіна - режисер Бурдонський Олександр Бурдонський. Фото: portal-kultura.ru

Режисер помер у лікарні після тяжкої хвороби серця, повідомляє РІА Новости з посиланням на представників театру. 

"Олександр Бурдонський помер на 76-му році життя. Прощання з ним відбудеться в театрі, про час громадянської панахиди похорону буде відомо пізніше", - розповів представник театру.

Олександр Бурдонський - радянський і російський режисер-постановник Центрального академічного театру Російської армії. Бурдонський - старший син генерал-лейтенанта авіації Василя Сталіна і Галини Бурдонської. Він народився 14 жовтня 1941 року в Куйбишеві.

Нагадаємо, що на 91-му році життя помер політв’язень ГУЛАГу Євген Грицяк – один із керівників Норильського повстання в 1953 році.

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24 05 2017 10:37
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