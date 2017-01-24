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У російському потязі повісили гладку табличку з шрифтом для незрячих

Інформація була розміщена іспанською мовою
Пасажир російського потяга Стриж, який їздить між Нижнім Новгородом і Москвою, в одному з вагонів звернув увагу на табличку Аварійний вихід, написану шрифтом Брайля, але вона виявилась гладкою і не пристосованою для людей з вадами зору.
У російському потязі повісили гладку табличку з шрифтом для незрячих Фото: Pikabu via Twitter

На табличці написано Salida de emergencia, іспанською - аварійний вихід. Помилку пов'язують з тим, що Стриж є адаптацією іспанського потяга Talgo. Мабуть в РЖД не знали, що шрифт Брайля буває на різних мовах. Про це повідомляє "Медуза".

Зазначимо, подібний інцидент вже відбувався, коли робітники Пошти Росії помістили інструкцію мовою Брайля під скло.

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24 01 2017 14:06
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