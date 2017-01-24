CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажир російського потяга Стриж, який їздить між Нижнім Новгородом і Москвою, в одному з вагонів звернув увагу на табличку Аварійний вихід, написану шрифтом Брайля, але вона виявилась гладкою і не пристосованою для людей з вадами зору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У російському потязі повісили гладку табличку з шрифтом для незрячих
Інформація була розміщена іспанською мовою
Фото: Pikabu via Twitter
На табличці написано Salida de emergencia, іспанською - аварійний вихід. Помилку пов'язують з тим, що Стриж є адаптацією іспанського потяга Talgo. Мабуть в РЖД не знали, що шрифт Брайля буває на різних мовах. Про це повідомляє "Медуза".
Зазначимо, подібний інцидент вже відбувався, коли робітники Пошти Росії помістили інструкцію мовою Брайля під скло.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 01 2017 14:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: