У російському потязі повісили гладку табличку з шрифтом для незрячих Інформація була розміщена іспанською мовою

Пасажир російського потяга Стриж, який їздить між Нижнім Новгородом і Москвою, в одному з вагонів звернув увагу на табличку Аварійний вихід, написану шрифтом Брайля, але вона виявилась гладкою і не пристосованою для людей з вадами зору.

Фото: Pikabu via Twitter

На табличці написано Salida de emergencia, іспанською - аварійний вихід. Помилку пов'язують з тим, що Стриж є адаптацією іспанського потяга Talgo. Мабуть в РЖД не знали, що шрифт Брайля буває на різних мовах. Про це повідомляє "Медуза". Зазначимо, подібний інцидент вже відбувався, коли робітники Пошти Росії помістили інструкцію мовою Брайля під скло.

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