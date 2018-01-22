У Сенаті США домовилися про розблокування роботи уряду

Резолюція про ухвалення законопроекту набрала 81 голос за 60 необхідних

Американські сенатори досягли угоди, що дозволяє продовжити фінансування роботи федерального уряду США на найближчі три тижні - до 8 лютого.

Це дозволить відновити роботу держустанов, припинену в ніч на суботу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Резолюція про ухвалення законопроекту набрала 81 голос за 60 необхідних, проти висловилися 18 сенаторів.

Тепер сенаторам належить проголосувати за законопроект, після чого він буде розглянутий палатою представників. Потім документ буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу.

Раніше законодавці не могли ухвалити законопроект про тимчасове продовження фінансування роботи уряду, оскільки демократи вимагали, щоб разом із затвердженням бюджету були ухвалені гарантії для дітей нелегальних мігрантів.

"Сьогодні ми проголосуємо за відновлення роботи уряду", - оголосив на засіданні лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер.

Водночас він додав, що якщо до 8 лютого сторони не домовляться про захист мігрантів, то сенат перейде до розгляду окремого законопроекту на цю тему.

У ніч на суботу, 20 січня, американські законодавці не змогли домовитися про продовження фінансування уряду, що призвело до повного або часткового закриття бюджетних установ.

В понеділок на роботу не вийшли сотні тисяч співробітників американських держструктур, включаючи більшість службовців міністерств житлового будівництва, екології, освіти і торгівлі.

У міністерствах фінансів, охорони здоров'я, оборони, транспорту на роботу не вийшли близько половини співробітників.