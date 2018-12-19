У школі на Одещині школярка розпилила перцевий газ: постраждали четверо дітей
"Четверо шестикласників були доставлені до лікарні з отруєнням дихальних шляхів. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує", - повідомляє "Громадське".
Повідомленні про інцидент надійшло від директора однієї з загальноосвітніх шкіл. Учнів закладу було евакуйовано.
Учням, яких госпіталізували, встановили діагноз "гостре респіраторне отруєння невідомого походження", надали необхідну медичну допомогу і відпустили.
За даними поліції, у приміщенні школи було розпилено перцевий газовий балончик.
"Працівники поліції встановили, що до вказаної події причетна 13-річна учениця цієї школи", - заззначили у поліції.
Вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ч.4 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Нагадаємо, що на Київщині у школах розпорошили газ: в одній евакуювали 400 дітей.
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