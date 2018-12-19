У школі на Одещині школярка розпилила перцевий газ: постраждали четверо дітей

"До вказаної події причетна 13-річна учениця цієї школи"

У середу, 19 грудня, у школі Чорноморська Одеської області дівчина застосувала перцевий газовий балончик, унаслідок інциденту постраждали четверо учнів.

"Четверо шестикласників були доставлені до лікарні з отруєнням дихальних шляхів. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує", - повідомляє "Громадське".

Повідомленні про інцидент надійшло від директора однієї з загальноосвітніх шкіл. Учнів закладу було евакуйовано.

Учням, яких госпіталізували, встановили діагноз "гостре респіраторне отруєння невідомого походження", надали необхідну медичну допомогу і відпустили.

За даними поліції, у приміщенні школи було розпилено перцевий газовий балончик.

"Працівники поліції встановили, що до вказаної події причетна 13-річна учениця цієї школи", - заззначили у поліції.

Вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ч.4 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадаємо, що на Київщині у школах розпорошили газ: в одній евакуювали 400 дітей.