На Київщині у школах розпорошили газ: в одній евакуювали 400 дітей

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

У місті Біла Церква один з учнів 9-го класу прийшов до школи і приніс з собою балончик без маркування. Коли на перерві почав ним хизуватись, однокласник вихопив його з рук і розпилив перцевий газ.

"На щастя, обійшлося без трагедії – провітрили приміщення школи. А батькам двох учнів доведеться відповідати відповідно до чинного законодавства. Відносно них працівники поліції склали адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) КУАП і матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення. Дорослим загрожує сплата штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначили правоохоронці.

Окрім того, сьогодні учнів ще однієї школи – в місті Васильків – екстренно евакуювали через те, що на перерві хтось розпорошив невідомий газ.