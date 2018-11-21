На Київщині у школах розпорошили газ: в одній евакуювали 400 дітей
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.
У місті Біла Церква один з учнів 9-го класу прийшов до школи і приніс з собою балончик без маркування. Коли на перерві почав ним хизуватись, однокласник вихопив його з рук і розпилив перцевий газ.
"На щастя, обійшлося без трагедії – провітрили приміщення школи. А батькам двох учнів доведеться відповідати відповідно до чинного законодавства. Відносно них працівники поліції склали адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) КУАП і матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення. Дорослим загрожує сплата штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначили правоохоронці.
Окрім того, сьогодні учнів ще однієї школи – в місті Васильків – екстренно евакуювали через те, що на перерві хтось розпорошив невідомий газ.
"Для попередження масового отруєння газом керівництво школи ухвалило рішення про евакуацію учнів: 22 класи, а це майже 400 школярів, вивели на свіже повітря. Наразі на місці події працюють працівники ювенальної превенції поліції Київщини, група реагування патрульної поліції. Поліцейські встановлюють особу, яка розпилила невідому речовину", – повідомили в поліції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"