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На Київщині у школах розпорошили газ: в одній евакуювали 400 дітей

Батькам загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
У середу, 21 листопада, у двох школах Київської області розпилили газ. До медичних закладів ніхто не звернувся.
На Київщині у школах розпорошили газ: в одній евакуювали 400 дітей Фото: kv.npu.gov.ua

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області.

У  місті Біла Церква один з учнів 9-го класу прийшов до школи і приніс з собою балончик без маркування. Коли на перерві почав ним хизуватись, однокласник вихопив його з рук і розпилив перцевий газ.

"На щастя, обійшлося без трагедії – провітрили приміщення школи. А батькам двох учнів доведеться відповідати відповідно до чинного законодавства. Відносно них працівники поліції склали адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) КУАП і матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення. Дорослим загрожує сплата штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначили правоохоронці.

Окрім того, сьогодні учнів ще однієї школи – в місті Васильків – екстренно евакуювали через те, що на перерві хтось розпорошив невідомий газ.

"Для попередження масового отруєння газом керівництво школи ухвалило рішення про евакуацію учнів: 22 класи, а це майже 400 школярів, вивели на свіже повітря. Наразі на місці події працюють працівники ювенальної превенції  поліції Київщини, група реагування патрульної поліції. Поліцейські встановлюють особу, яка розпилила невідому речовину", – повідомили в поліції.

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21 11 2018 20:30
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