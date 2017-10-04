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У Сомалі терорист-смертник підірвався у військовому таборі: є загиблі

Дехто з постраждалих перебуває у тяжкому стані
У столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.
У Сомалі терорист-смертник підірвався у військовому таборі: є загиблі Фото: twitter.com/tirangabrigade

Перший вибух стався на околиці Могадішо, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу та правоохоронців.

"Внаслідок вибуху смертника, одягненого в армійську уніформу, у військовому тренувальному таборі загинули щонайменше дев'ятеро військових та десятки дістали поранень", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, озброєний терорист-смертник, одягнутий у жилет із вибухівкою, увійшов у табір, обстріляв солдатів і підірвав себе.

Військовий полковник, ім'я якого не називається, повідомив, що вибух стався через кілька хвилин після тренувань.

Зазначається, що дехто з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

За цей теракт узяли на себе відповідальність бойовики угруповання "Аль Шабаб", пов'язаного з "Аль-Каїдою".

Крім того, в іншій частині міста в результаті вибуху начиненого вибухівкою автомобіля загинув державний службовець, повідомив прес-секретар мера Могадішо Абдіфатах Омар Халейн.

Нагадаємо, що 15 цивільних загинули через вибух біля військової бази в столиці Сомалі Могадішо.

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10 04 2017 18:57
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