У Сомалі терорист-смертник підірвався у військовому таборі: є загиблі
Перший вибух стався на околиці Могадішо, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу та правоохоронців.
"Внаслідок вибуху смертника, одягненого в армійську уніформу, у військовому тренувальному таборі загинули щонайменше дев'ятеро військових та десятки дістали поранень", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, озброєний терорист-смертник, одягнутий у жилет із вибухівкою, увійшов у табір, обстріляв солдатів і підірвав себе.
Військовий полковник, ім'я якого не називається, повідомив, що вибух стався через кілька хвилин після тренувань.
Зазначається, що дехто з постраждалих перебуває у тяжкому стані.
За цей теракт узяли на себе відповідальність бойовики угруповання "Аль Шабаб", пов'язаного з "Аль-Каїдою".
Крім того, в іншій частині міста в результаті вибуху начиненого вибухівкою автомобіля загинув державний службовець, повідомив прес-секретар мера Могадішо Абдіфатах Омар Халейн.
Нагадаємо, що 15 цивільних загинули через вибух біля військової бази в столиці Сомалі Могадішо.
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