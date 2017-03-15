Cоцмережами шириться флешмоб задля визволення вченого з полону "ДНР"
Із січня 2016 року він ув'язнений та не вноситься бойовиками у списки на обмін, так як бойовики його вважають громадянином самопроголошеної "ДНР".
Козловський - відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Викладав релігієзнавчі дисципліни на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.
Козловський із січня 2016 року ув'язнений та не вноситься бойовиками у списки на обмін
Після початку війни Ігор Козловський не зміг покинути Донецьк, оскільки доглядав за паралізованим сином. Бойовики затримали і посадили його у підвал
Долучитись до кампанії за визволення видатного українського вченогоможна за хештегом #FreeKozlovskyу.
Вчений був далекий від політики та не брав участі в бойових діях в силу віку і стану здоров'я. На думку сина, Ігор Анатолійович міг привернути до себе увагу самопроголошеної влади в період участі у міжконфесійному молитовному марафоні "За єдність і мир в Україні", який тривав у березні-жовтні 2014 року – туди він виходив із українським прапором.
Ігорю Козловському вже 63 роки і він має проблеми зі здоров'ям. В ув'язненні його стан погіршується, без належної медичної допомоги він довго не протримається.
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