Cоцмережами шириться флешмоб задля визволення вченого з полону "ДНР"

Ігор Козловський - відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем

Політики, культурні діячі та громадськість у соціальній мережі Facebook влаштували флешмоб із закликом визволити із полону бойовиків терористичного угрупування "ДНР" українського вченого Ігора Козловського.

Із січня 2016 року він ув'язнений та не вноситься бойовиками у списки на обмін, так як бойовики його вважають громадянином самопроголошеної "ДНР".

Козловський - відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Викладав релігієзнавчі дисципліни на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Козловський із січня 2016 року ув'язнений та не вноситься бойовиками у списки на обмін

Після початку війни Ігор Козловський не зміг покинути Донецьк, оскільки доглядав за паралізованим сином. Бойовики затримали і посадили його у підвал

Долучитись до кампанії за визволення видатного українського вченогоможна за хештегом #FreeKozlovskyу.

Вчений був далекий від політики та не брав участі в бойових діях в силу віку і стану здоров'я. На думку сина, Ігор Анатолійович міг привернути до себе увагу самопроголошеної влади в період участі у міжконфесійному молитовному марафоні "За єдність і мир в Україні", який тривав у березні-жовтні 2014 року – туди він виходив із українським прапором.

Ігорю Козловському вже 63 роки і він має проблеми зі здоров'ям. В ув'язненні його стан погіршується, без належної медичної допомоги він довго не протримається.