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Буревій забрав життя 11 людей у штаті Джорджія

Влада оголосила попередження про насування торнадо
Внаслідок ускладнення погодних умов та потужного буревію в американському штаті Джорджія загинули 11 людей та 23 були поранені.
Буревій забрав життя 11 людей у штаті Джорджія Фото: соціальні мережі

Влада оголосила попередження про насування торнадо на територію штату, повідомляє ВВС.

Також зазначається, що з півночі можливі раптові повені.

Нагадаємо, що торнадо в США призвело до смерті щонайменше п'яти осіб, а також пораненню безлічі людей і знищенню житлових будинків.

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22 01 2017 17:54
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