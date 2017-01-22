CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок ускладнення погодних умов та потужного буревію в американському штаті Джорджія загинули 11 людей та 23 були поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Буревій забрав життя 11 людей у штаті Джорджія
Влада оголосила попередження про насування торнадо
Фото: соціальні мережі
Влада оголосила попередження про насування торнадо на територію штату, повідомляє ВВС.
Також зазначається, що з півночі можливі раптові повені.
Нагадаємо, що торнадо в США призвело до смерті щонайменше п'яти осіб, а також пораненню безлічі людей і знищенню житлових будинків.
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