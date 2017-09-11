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У США комітет Конгресу схвалив оборонний бюджет з 350 млн доларів фіндопомоги для України

На наступному етапі проект бюджету повинен пройти загальне голосування в Палаті представників і Сенаті
Комітет оборони Конгресу США підтримав план витрат на оборону в розмірі 700 млрд доларів до 2018 фінансовому році.
У США комітет Конгресу схвалив оборонний бюджет з 350 млн доларів фіндопомоги для України Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Про це пише Reuters.

Схвалений конгресменами план витрат перевищує суму в 603 млрд доларів, яка була запропонована Трампом у травні. Таким чином, тільки один Пентагон отримає 692 млрд. доларів, включаючи 65,7 млрд. доларів на операції в Іраку і Афганістані.

Також в оборонному бюджеті США на 2018 рік включена стаття про надання Україні 350 млн доларів допомоги у сфері безпеки, включаючи летальну зброю. Про це йдеться в офіційних поясненнях, оприлюднених комітетом.

"Закон дозволяє виділення $ 350 млн для надання Україні допомоги у сфері безпеки, включаючи оборонну летальну допомогу", - наголошується в документі.

При цьому уточнюється, що закон містить обмеження по виділенню принаймні половини цих коштів, поки глава Пентагону не підтвердить, що Україна вжила значних заходів для реалізації інституційної реформи у сфері оборони.

До того, як документ підпише Дональд Трамп, він ще повинен пройти загальне голосування в Палаті представників і Сенаті.

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