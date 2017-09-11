У США комітет Конгресу схвалив оборонний бюджет з 350 млн доларів фіндопомоги для України
Про це пише Reuters.
Схвалений конгресменами план витрат перевищує суму в 603 млрд доларів, яка була запропонована Трампом у травні. Таким чином, тільки один Пентагон отримає 692 млрд. доларів, включаючи 65,7 млрд. доларів на операції в Іраку і Афганістані.
Також в оборонному бюджеті США на 2018 рік включена стаття про надання Україні 350 млн доларів допомоги у сфері безпеки, включаючи летальну зброю. Про це йдеться в офіційних поясненнях, оприлюднених комітетом.
"Закон дозволяє виділення $ 350 млн для надання Україні допомоги у сфері безпеки, включаючи оборонну летальну допомогу", - наголошується в документі.
При цьому уточнюється, що закон містить обмеження по виділенню принаймні половини цих коштів, поки глава Пентагону не підтвердить, що Україна вжила значних заходів для реалізації інституційної реформи у сфері оборони.
До того, як документ підпише Дональд Трамп, він ще повинен пройти загальне голосування в Палаті представників і Сенаті.
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