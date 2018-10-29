У США сталася стрілянина в школі, є загиблий

Про мотиви перестрілки поки нічого не повідомляється

У середній школі міста Метьюз в американському штаті Північна Кароліна 29 жовтня сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один школяр.

Стріляли двоє учнів, повідомляє AP. У результаті інциденту один з них отримав поранення і в критичному стані був госпіталізований.

Як пізніше повідомили в поліції, від отриманих травм він помер у лікарні.

Відомо, що іншого школяра, якого підозрюють у стрілянині у навчальному закладі, затримали. Про мотиви перестрілки поки нічого не повідомляється.

Нагадаємо, в суботу, 27 жовтня, чоловік відкрив стрілянину в синагозі в американському місті Піттсбург. Озброєний автоматичною зброєю він увірвався в будівлю під час суботньої молитви, викрикуючи антисемітські гасла. Підозрюваний здався поліції після того, як був поранений. Стрільцем виявився 48-річний Роб Бауер. Спочатку повідомлялося, що внаслідок стрілянини щонайменше 8 людей загинули. За інформацією CBS, кількість загиблих зросла до 11.

У Мін'юсті США також заявляють, що нападнику будуть висунуті звинувачення за 29 кримінальними статтями федерального законодавства.