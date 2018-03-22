У США звільнений генпрокурором чиновник ФБР розслідував справу щодо його зв'язків з росіянами

Щоправда одне із джерел зауважило, що генпрокурор не знав про розслідування проти нього, коли приймав рішення звільнити Маккейба

Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб, якого звільнив минулого тижня генпрокурор США Джефф Сешнс, як виявилося, очолював розслідування проти самого Сешнса щодо його можливих зв'язків з росіянами.

Про такі подробиці повідомив американський телеканал ABC News із посиланням на джерела, ознайомлені зі справою.

"Приблизно за рік до того, як генеральний прокурор Джеф Сешнс звільнив високопоставленого представника ФБР Ендрю Маккейба за те, що Сешнс назвав "недостатньою відвертістю", Маккейб очолював федеральне кримінальне розслідування щодо того, чи не бракувало самому Сешнсу відвертості, коли той свідчив перед Конгресом про контакти з російськими оперативниками", - повідомили джерела.

Щоправда одне із джерел зауважило, що генпрокурор не знав про розслідування проти нього, коли приймав рішення звільнити Маккейба тиждень тому – за півтори доби, коли заступник директора ФБР мав офіційно вийти на пенсію. Через це Маккейб втратив повноцінні пенсійні нарахування.

Як зазначає телеканал, члени Конгресу від Демократичної партії неодноразово звинувачували Джеффа Сешнса в тому, що він вводив в оману законодавців. Генпрокурор під час слухань у профільному комітеті Конгресу щодо російських справ запам'ятався тим, що часто застосовував формулювання "не пам'ятаю", особливо в питаннях щодо контактів з росіянами. Демократи тоді закликали федеральні органи влади провести розслідування.

При цьому уточнюється, що сам Маккейб поінформував провідних законодавців від Демократичної і Республіканської партій про розслідування стосовно генерального прокурора США.

Нагадаємо, у червні минулого року Джефф Сешнс у вівторок давав свідчення перед Комітетом з питань розвідки Сенату США у питаннях розслідування законодавців щодо втручання Росії у внутрішні справи США.

Міністр також прокоментував інформацію телеканалу CNN про свою зустріч послом Росії у Вашингтоні Сергієм Кисляком, яка могла відбутися 27 квітня 2016 року в готелі "Мейфлауер". "У мене не було приватних зустрічей з російськими чиновниками в готелі "Мейфлауер", - сказав він.

При цьому Сешнс підтвердив, що два рази зустрічався з послом і не обговорював з ним "безумовно нічого такого, що було б недоречним". "Я хочу чітко заявити, що ніколи не зустрічався і не вів жодних розмов з російськими чиновниками", які стосувалися минулорічних американських виборів або втручання у виборчий процес, вказав Сешнс.