У Сирії прогримів вибух, щонайменше дев'ятеро людей загинули За попередніми даними, метою нападників були американські військові

В сирійському місті Манбідж у середу, 16 січня, прогримів вибух. Інцидент стався поряд з маршрутом патруля міжнародної коаліції на чолі з США.

Фото: Syrian Observatory For Human Rights

В результаті щонайменше дев'ять людей загинули, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє DT.ua з посиланням на Al Jazeera. Серед жертв є двоє американських солдатів, ще кілька отримали поранення, інформує курдський телеканал "Курдистан 24". За попередніми даними, метою нападників смертників були американські солдати, яких атакували, коли вони прямували до одного з місцевих ресторанів. Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії. Очолювана США коаліція проти "Ісламської держави" розпочала процес виходу з Сирії.

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