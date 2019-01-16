CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ сирійському місті Манбідж у середу, 16 січня, прогримів вибух. Інцидент стався поряд з маршрутом патруля міжнародної коаліції на чолі з США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії прогримів вибух, щонайменше дев'ятеро людей загинули
За попередніми даними, метою нападників були американські військові
Фото: Syrian Observatory For Human Rights
В результаті щонайменше дев'ять людей загинули, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє DT.ua з посиланням на Al Jazeera.
Серед жертв є двоє американських солдатів, ще кілька отримали поранення, інформує курдський телеканал "Курдистан 24".
За попередніми даними, метою нападників смертників були американські солдати, яких атакували, коли вони прямували до одного з місцевих ресторанів.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
Очолювана США коаліція проти "Ісламської держави" розпочала процес виходу з Сирії.
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16 01 2019 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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