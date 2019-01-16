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У Сирії прогримів вибух, щонайменше дев'ятеро людей загинули

За попередніми даними, метою нападників були американські військові
В сирійському місті Манбідж у середу, 16 січня, прогримів вибух. Інцидент стався поряд з маршрутом патруля міжнародної коаліції на чолі з США.
У Сирії прогримів вибух, щонайменше дев Фото: Syrian Observatory For Human Rights

В результаті щонайменше дев'ять людей загинули, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє DT.ua з посиланням на Al Jazeera. 

Серед жертв є двоє американських солдатів, ще кілька отримали поранення, інформує курдський телеканал "Курдистан 24".

За попередніми даними, метою нападників смертників були американські солдати, яких атакували, коли вони прямували до одного з місцевих ресторанів.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

Очолювана США коаліція проти "Ісламської держави" розпочала процес виходу з Сирії.

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16 01 2019 15:46
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