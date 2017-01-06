CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ході авіаудару коаліції, очолюваної США, був ліквідований засновник "інформаційного агентства" Amaq терористичного угрупування ІДІЛ Райан Мешааль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії вбили засновника "інформагентства" ІДІЛ та його доньку, - ЗМІ
Чоловік убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор
Фото: dw.com
Про загибель Мешааля на сторінці у Facebook повідомив його брат, інформує Reuters.
Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Разом з ним також загинула його дочка.
Агентство відзначає, що не змогло підтвердити цю інформацію. Коаліція поки не робила ніяких заяв з цього приводу.
Варто відзначити, що Amaq було засновано в 2014 році.
Нагадаємо, що за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".
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