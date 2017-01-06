У Сирії вбили засновника "інформагентства" ІДІЛ та його доньку, - ЗМІ

В ході авіаудару коаліції, очолюваної США, був ліквідований засновник "інформаційного агентства" Amaq терористичного угрупування ІДІЛ Райан Мешааль.

Про загибель Мешааля на сторінці у Facebook повідомив його брат, інформує Reuters.

Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Разом з ним також загинула його дочка.

Агентство відзначає, що не змогло підтвердити цю інформацію. Коаліція поки не робила ніяких заяв з цього приводу.

Варто відзначити, що Amaq було засновано в 2014 році.

Нагадаємо, що за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".