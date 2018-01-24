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У Сирії нові хіматаки, США звинувачують Росію

Сирійські медики повідомили про чотири таких напади з початку року
Державний секретар США Рекс Тіллерсон поклав на Росію частину відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії урядовими військами.
У Сирії нові хіматаки, США звинувачують Росію Фото: ЕРА

Про це глава американського зовнішньополітичного відомства заявив в Парижі, де представники 24 країн оголосили про створення Міжнародного партнерства проти безкарності застосування хімічної зброї, повідомляє Washington Post.

Тіллерсон звинуватив Росію в очевидному використанні хлорного газу в обложеному передмісті Дамаска, який контролюють повстанці, в східній частині Гути.

"Хто б не проводив атаку, Росія в кінцевому рахунку несе відповідальність", - сказав він, маючи на увазі останню атаку в Гуті та інші газові атаки вчинені після, того як РФ почала підтримувати урядові сили в Сирії в 2015 році.

Сирійські медики повідомили про чотири таких напади з початку року, в тому числі два в понеділок.

За даними рятувальників, проурядові сили випустили дев'ять снарядів, ймовірно з хлорним газом, в густонаселеному житловому районі в передмісті Дамаска. За повідомленнями медиків, десятки цивільних осіб зверталися за допомогою з симптомами впливу хлору, включаючи жінок і маленьких дітей.

Окремо, лікарі Сирійсько-Американського медичного товариства, некомерційної організації, що підтримує лікарні на територіях підконтрольних опозиції, повідомили про напад на північну провінцію Ідліб.

"Четверо людей лікувалися в нашій лікарні в Ідлібі з симптомами, що свідчать про вплив хлору", - сказав офіційний представник організації в Туреччині Мохамед Катуб.

Тіллерсон заявив, що нездатність Росії позбавити Сирію хімічної зброї порушує угоду про роззброєння , укладену зі Сполученими Штатами в 2013 році.

"Просто немає спростувань, що Росія, захищаючи свого сирійського союзника, порушила свої зобов'язання перед Сполученими Штатами", - сказав він.

Нагадаємо, у квітні 2017 року місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися. За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

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24 01 2018 09:20
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