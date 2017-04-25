CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Тернополі 19 квітня злочинець вкрав із банкомата 452 тисячі гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тернополі злочинець зламав банкомат і забрав 452 тис грн, - ВІДЕО
Чоловік відімкнув кришку банкомата, пошкодивши шлейф клавіатури з підключенням мобільного пристрою
Фото: odessa.net
Тернопільська поліція просить небайдужих допомогти впізнати злочинця, інформує "LB.ua".
Увечері буднього дня він зайшов у приміщення торгового центру "Новус" на вулиці Перля, зламав банкомат Райффайзен Банку Аваль і забрав касети з банкнотами.
За даними поліції, йому вдалося відімкнути кришку банкомата, пошкодивши шлейф клавіатури з підключенням мобільного пристрою.
Дії злочинця зафіксували камери спостереження.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу (крадіжка).
Нагадаємо, що в Сумах злодії запустили в корпус банкомату газ, влаштували вибух і викрали гроші.
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