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У Тернополі злочинець зламав банкомат і забрав 452 тис грн, - ВІДЕО

Чоловік відімкнув кришку банкомата, пошкодивши шлейф клавіатури з підключенням мобільного пристрою
У Тернополі 19 квітня злочинець вкрав із банкомата 452 тисячі гривень.
У Тернополі злочинець зламав банкомат і забрав 452 тис грн, - ВІДЕО Фото: odessa.net

Тернопільська поліція просить небайдужих допомогти впізнати злочинця, інформує "LB.ua".

Увечері буднього дня він зайшов у приміщення торгового центру "Новус" на вулиці Перля, зламав банкомат Райффайзен Банку Аваль і забрав касети з банкнотами.

За даними поліції, йому вдалося відімкнути кришку банкомата, пошкодивши шлейф клавіатури з підключенням мобільного пристрою.

Дії злочинця зафіксували камери спостереження.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу (крадіжка).

Нагадаємо, що в Сумах злодії запустили в корпус банкомату газ, влаштували вибух і викрали гроші.

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25 04 2017 19:18
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