У Трампа погрожують "шатдауном", якщо Конгрес не дає 5 мільярдів доларів на стіну

Адміністрація президента США Дональда Трампа загрожує Конгресу США можливістю часткового припинення роботи уряду в разі, якщо законодавці не погодяться затвердити витрати в сумі $5 млрд на побудову стіни на кордоні між США й Мексикою.

"Підштовхуючи уряд до краю, коли може буде запроваджений частковий "шатдаун", Білий дім наполягає, щоб Конгрес виділив $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США й Мексики – попри спротив з боку обох партій", - повідомля "Укрінформ".

Якщо такого рішення не буде, частина федерального уряду припинить свою роботу опівночі п'ятниці, уточнює видання.

Зокрема, напередодні старший радник Білого дому Стівен Міллер наголосив: "Ми будемо робити все необхідне, щоб побудувати стіну на кордоні (з Мексикою – ред.), щоб зупинити цю триваючу кризу нелегальної імміграції".

Відповідаючи на запитання, чи це означає можливе припинення фінансування уряду (тобто "шатдауну"), Міллер зауважив: "Якщо справа до дійде до цього, абсолютно".

Сам же президент США Трамп у понеділок заявив: "Настав час заощадити витрати мільярдів доларів на рік та водночас отримати набагато більшу безпеку й контроль!" При цьому він вчергове дорікнув демократам у Конгресі щодо блокування його давньої ініціативи про стіну на кордоні з Мексикою, яку він озвучував ще за часів президентської кампанії.

Нагадаємо, мінімум 500 осіб з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуана, здійснили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики і США.