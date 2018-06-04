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У Туреччині арештували підозрюваного в організації вбивства посла Росії

Слідчі вважають його куратором вбивці дипломата Мевлюта Алтинташа з боку організації ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена
У Туреччині суд ухвалив рішення про арешт підозрюваного у причетності до вбивства російського посла Андрія Карлова у 2016 році.
У Туреччині арештували підозрюваного в організації вбивства посла Росії Фото: Burhan Ozbilici / AP

Арештований Шахин Согют - екс-співробітник Управління з інформаційних технологій і зв'язку Туреччини. Слідчі вважають його куратором вбивці дипломата Мевлюта Алтинташа з боку організації ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, повідомляє турецька державна агенція Anadolu

Прокуратура вважає, що саме Согют видалив електронне листування Алтинташа.

На думку слідчих, під впливом Согюта Алтинташ почав дотримуватися радикальних поглядів, і саме "куратор" передав вбивці наказ про фізичне усунення російського дипломата і спланував сам замах.

Встановлено, що Согют використовував додаток ByLock, за допомогою якого обмінювався повідомленнями.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

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06 04 2018 19:58
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