CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 27 травня, в Туреччині біля Анкари перекинувся пасажирський автобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині перекинувся автобус: восьмеро пасажирів загинули
Ще 34 людини поранені
Фото: Hurriyet Daily News
У результаті дорожньо-транспортної пригоди вісім осіб загинуло, ще 34 поранено, повідомляє Hurriyet Daily News.
Автобус прямував до Анкари з міста Кастамону. На місце події прибули кілька машин швидкої допомоги. Поранених госпіталізували.
Повідомляється, що 11 осіб перебувають у критичному стані.
Окрім того, розпочато розслідування події.
Нагадаємо, що в турецькому місті Полатлі автобус, який перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
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27 05 2017 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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