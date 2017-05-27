Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Туреччині перекинувся автобус: восьмеро пасажирів загинули

Ще 34 людини поранені
У п'ятницю, 27 травня, в Туреччині біля Анкари перекинувся пасажирський автобус.
У Туреччині перекинувся автобус: восьмеро пасажирів загинули Фото: Hurriyet Daily News

У результаті дорожньо-транспортної пригоди вісім осіб загинуло, ще 34 поранено, повідомляє Hurriyet Daily News.

Автобус прямував до Анкари з міста Кастамону. На місце події прибули кілька машин швидкої допомоги. Поранених госпіталізували.

Повідомляється, що 11 осіб перебувають у критичному стані.

Окрім того, розпочато розслідування події.

Нагадаємо, що в турецькому місті Полатлі автобус, який перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2017 17:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.