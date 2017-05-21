CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ турецькому місті Полатлі автобус, який перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП в Туреччині: розбився автобус з депутатами правлячої партії
На місце події були відправлені 112 аварійно-рятувальних бригад
Фото: Анадолу
"Автобус врізався у стовп освітлення біля пішохідного переходу в Полатлі. 32 людини отримали поранення. На місце події були відправлені 112 аварійно-рятувальних бригад, які відвезли постраждалих в найближчу лікарню. Їх життю зараз нічого не загрожує", - повідомляє агентство "Анадолу".
Повідомляється, що всього в автобусі були 39 делегатів.
Нагадаємо, 13 травня невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини. Число загиблих в аварії зросла до 23.
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