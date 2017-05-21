ДТП в Туреччині: розбився автобус з депутатами правлячої партії

У турецькому місті Полатлі автобус, який перевозив делегатів позачергового конгресу правлячої турецької партії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

"Автобус врізався у стовп освітлення біля пішохідного переходу в Полатлі. 32 людини отримали поранення. На місце події були відправлені 112 аварійно-рятувальних бригад, які відвезли постраждалих в найближчу лікарню. Їх життю зараз нічого не загрожує", - повідомляє агентство "Анадолу".

Повідомляється, що всього в автобусі були 39 делегатів.

Нагадаємо, 13 травня невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини. Число загиблих в аварії зросла до 23.