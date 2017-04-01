У Вашингтоні пояснили, чому не ввели санкції проти Путіна, - ВІДЕО

Ернест розповів, чому Путін не був згаданий серед осіб, які пов'язані з хакерськими атаками

У Білому домі заявили, що офіційний Вашингтон не вводить санкції проти президента Росії Володимира Путіна, оскільки це "екстраординарні" заходи.

Представник Білого дому Джош Ернест на прес-конференції підкреслив, що США вводять санкції проти лідерів країн тільки за "певних обставин".

Також Ернест відповідав на питання журналіста про те, чому президент Росії не був згаданий серед осіб, пов'язаних з передбачуваними хакерськими атаками і чи не пов'язано це з відсутністю доказів у США.

"Розвідка (Міністерство національної безпеки США і ФБР) представила доповідь, яка позначила значущість дій, які Росія провела проти США", – заявив Ернест, зазначивши, що висновки доповіді повинні були бути донесені до найвищого керівництва Росії.

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США.