У Вашингтоні пояснили, чому не ввели санкції проти Путіна, - ВІДЕО
Представник Білого дому Джош Ернест на прес-конференції підкреслив, що США вводять санкції проти лідерів країн тільки за "певних обставин".
Також Ернест відповідав на питання журналіста про те, чому президент Росії не був згаданий серед осіб, пов'язаних з передбачуваними хакерськими атаками і чи не пов'язано це з відсутністю доказів у США.
"Розвідка (Міністерство національної безпеки США і ФБР) представила доповідь, яка позначила значущість дій, які Росія провела проти США", – заявив Ернест, зазначивши, що висновки доповіді повинні були бути донесені до найвищого керівництва Росії.
Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США.
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