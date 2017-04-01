Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Вашингтоні пояснили, чому не ввели санкції проти Путіна, - ВІДЕО

Ернест розповів, чому Путін не був згаданий серед осіб, які пов'язані з хакерськими атаками
У Білому домі заявили, що офіційний Вашингтон не вводить санкції проти президента Росії Володимира Путіна, оскільки це "екстраординарні" заходи.
У Вашингтоні пояснили, чому не ввели санкції проти Путіна, - ВІДЕО Фото: forumdaily.com

Представник Білого дому Джош Ернест на прес-конференції підкреслив, що США вводять санкції проти лідерів країн тільки за "певних обставин".

Також Ернест відповідав на питання журналіста про те, чому президент Росії не був згаданий серед осіб, пов'язаних з передбачуваними хакерськими атаками і чи не пов'язано це з відсутністю доказів у США.

"Розвідка (Міністерство національної безпеки США і ФБР) представила доповідь, яка позначила значущість дій, які Росія провела проти США", – заявив Ернест, зазначивши, що висновки доповіді повинні були бути донесені до найвищого керівництва Росії.

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2017 23:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.