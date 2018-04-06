У відділені поліції Волновахи знайшли мертвим підозрюваного

У Волновасі Донецької області знайшли повішеним у вбиральні адміністративної будівлі поліції молодика, котрого правоохоронці підозрювали у незаконному збуті наркотиків.

Чоловіка 1982 року народження напередодні зупинили прикордонники під час перевезення наркотичних речовин у великих розмірах у схованці авто через КПВВ. Одразу після цього його направили до Волноваського відділу поліції для проведення першочергових слідчих та оперативних дій, а згодом знайшли мертвим, - повідомляє прес-служба місцевої поліції.

У поліції припускають, що молодик вчинив самогубство. Втім, наразі докладні обставини того, що сталося, ще з'ясовують спільно із співробітниками прокуратури.

"Відкрито кримінальні провадження за ст. 115 ("Самогубство") та ч. 2 ст. 309 "Перевезення наркотичних речовин у великих розмірах без мети збуту" Кримінального кодексу України", - уточнили у поліції.